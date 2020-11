Napoli, ritorno all’antico per l’infortunio di Osimhen: la mossa di Gattuso

Victor Osimhen è alle prese con un infortunio sul quale oggi si farà maggiore luce. Ecco la mossa di Gattuso per la gara con il Milan

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio in Nazionale di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si è procurato un problema: prima si pensava solo al polso mentre adesso potrebbe essere coinvolta la spalla.

Gattuso non dispera e trova la soluzione per la gara contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si andrebbe verso il 4-3-3 con Lozano (o Politano), Mertens e Insigne, con l’opzione Petagna in panchina per un eventuale 4-2-3-1.