Napoli, Rrahmani: «Stiamo lavorando tanto. Osimhen impressionante»

Amir Rrahmani, neo acquisto del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della nuova stagione alle porte.

IMPEGNO E LAVORO – «Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare benissimo la stagione. A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c’è ieri, esiste solo oggi e domani. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato».

RUOLO – «La mia posizione naturale è quella in una difesa a quattro, però siamo dei professionisti e quindi posso adattarmi a qualsiasi soluzione voglia adottare il mister. Con Gattuso al momento sto giocando in una linea di 4 difensori e mi trovo benissimo».

OSIMHEN – «Osimhen ci ha fatto una grande impressione, sicuramente può fare cose importanti. Ma in attacco abbiamo davvero tanti calciatori di qualità. Credo che la squadra sia competitiva e sono certo che lavorando tanto troveremo il giusto equilibrio in campo».