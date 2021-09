Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Il calcio è oggi, domani penseremo alla prossima partita. Va bene la vittoria, ma giovedì torniamo in campo contro la Sampdoria. Bisogna sempre guardare al futuro. Koulibaly? L’ho ringraziato per l’assist. Io titolare? Come dico sempre, una squadra come il Napoli deve avere quattro difensori forti perché giochiamo tante partite tra Serie A ed Europa League. Quando uno entra, deve essere pronto e sfruttare l’opportunità».