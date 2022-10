Napoli, sabato il ricordo di Maradona

Sabato il Napoli ricorderà il compleanno di Maradona, le parole di Ceci: «La città ha sempre voglia di ricordare e celebrare Diego»

In occasione della sfida con il Sassuolo di Sabato, il Napoli si prepara a ricordare il compleanno di Diego Maradona. Per l’occasione saranno presenti allo stadio che porta il suo nome, compagni di squadra di negli anni degli scudetti, gli studenti della Sanità di Napoli e del Parco Verde di Caivano. Tra i presenti ci sarà Stefano Ceci, storico manager del Pibe, che ha parlato così all’Ansa.

«Il compleanno di Diego è il 30 ottobre e proprio quel giorno era in calendario il match con il Sassuolo, poi anticipato per la gara di Champions. Ma va bene anche il giorno prima, l’importante è che la città abbia sempre voglia di ricordare e celebrare Diego. Io l’ho accompagnato per 20 anni in vita e oggi lo ricordo come sempre insieme alla città che lo ama e lo amerà per sempre»