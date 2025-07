Napoli, sconfitta in amichevole alla prima uscita stagionale: l’Arezzo vince 2-0, Conte incassa e guarda avanti

Napoli, sconfitta nella prima uscita stagionale: l’Arezzo batte la squadra di Conte, che va avanti e si tiene le cose positive

Dopo quasi cinque mesi d’imbattibilità, il Napoli torna a conoscere la sconfitta. L’ultima volta era successo a Como in campionato, il 23 febbraio. Stavolta l’amaro arriva nel ritiro di Dimaro, dove l’Arezzo – squadra di Serie C allenata dall’ex Bucchi – sorprende gli azzurri e si impone per 2-0 in amichevole, di fronte a uno stadio esaurito e con gli occhi puntati su Kevin De Bruyne.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ko non ha conseguenze reali ma fa comunque rumore. La squadra è stanca, provata dai carichi di lavoro imposti da Antonio Conte in questi primi sei giorni di ritiro. Ritmi intensi, doppie sedute quotidiane, e gambe ancora pesanti: un mix che ha prodotto una prestazione opaca, priva di lucidità e brillantezza, soprattutto sotto porta. Conte, che ha provato due moduli diversi nei due tempi (4-3-3 all’inizio, 4-2-3-1 nella ripresa), non sarà soddisfatto, ma il contesto attenua il giudizio.

Da segnalare comunque alcune note positive. Buono l’approccio di Noa Lang, propositivo nella prima mezz’ora, così come quello di Marianucci. De Bruyne, pur lontano dalla forma migliore, ha mostrato spunti e visione, dialogando con i compagni e cercando spesso la porta. Il più brillante è stato Neres: l’esterno brasiliano, schierato a destra nel tridente alle spalle di Lukaku, ha messo in crisi la retroguardia toscana con dribbling, accelerazioni e tre occasioni nitide (una acrobazia, un palo e una gran parata di Trombini).

L’Arezzo, invece, ha sfruttato al meglio le sue occasioni: Pattarello ha sbloccato su rigore nel primo tempo, poi Varela ha raddoppiato nel finale, approfittando di un errore in uscita. Sabato nuovo test contro il Catanzaro, per chiudere il ritiro con indicazioni più concrete.

TABELLINO

NAPOLI-AREZZO 0-2

Marcatori: 38’ pt rig. Pattarello (A), 45’ st Varela (A)

NAPOLI pt (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang.

NAPOLI st (4-2-3-1): Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa (23’ Vergara), Lobotka; Neres, Raspadori, Zerbin; Lukaku. All. Conte

AREZZO pt (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Damiani, Guccione, Sani; Pattarello, Concetti, Tavernelli.

AREZZO st (4-3-3): Trombini; Renzi (23’ Pulcini), Gilli, Gigli, Righetti; Shaka Mawuli, Guccione (23’ Ferrara), Dezi; Perrotta, Ravasio, Varela. All. Bucchi