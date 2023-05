Napoli, Scudetto già oggi se... Agli azzurri vanno bene due risultati

Il Napoli può diventare campione d’Italia già nella serata di oggi: agli azzurri vanno bene due risultati pur non giocando

Il Napoli può diventare già oggi campione d’Italia, pur non scendendo in campo. Gli azzurri, infatti, attendono di sapere il risultato della Lazio all’Olimpico.

Se la squadra di Sarri dovesse non vincere, allora il tricolore tornerebbe nel capoluogo campano per la prima volta dopo 33 anni. In caso contrario basterebbe solamente un punto per festeggiare domani sera ad Udine.