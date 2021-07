Napoli, si lavora per il rinnovo di Insigne: ecco le cifre

In casa azzurra la volontà è quella di blindare ancora a lungo capitan Insigne con il rinnovo: ecco le cifre

Napoli al lavoro per il rinnovo del proprio capitano. Fresco vincitore dell’Europeo, dove si è messo in luce con ottime prestazioni, Lorenzo Insigne è attualmente in vacanza e si unirà al resto del gruppo a disposizione di Spalletti ad inizio agosto, ma De Laurentiis non vuole perdere tempo.

Come riferito da La Repubblica, il numero uno partenopeo è pronto a telefonare direttamente al numero 24, comunicandogli la volontà di avvicinarsi alle sue richieste economiche: un quadriennale da 6 milioni di ingaggio a stagione. Uno sforzo che i campani sono pronti a fare, mettendo così a tacere tutte le voci di una possibile partenza.