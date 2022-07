Napoli, Simeone a un passo: il Cholito può giocare anche in coppia con Osimhen

Il Napoli è ormai vicinissimo all’acquisto di Simeone. Il Cholito sarà il vice Osimhen, ma potrà fare anche da spalla al nigeriano

Il Napoli sta per chiudere l’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona. Il Cholito arriverà in azzurro nel ruolo di vice Osimhen, ma non è detto che i due non possano giocare insieme.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti potrebbe anche decidere di mandare in campo sia il nigeriano che l’argentino con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce per un attacco atomico. Una sorta di 4-2-2-2 che consentirebbe all’allenatore del Napoli di sfruttare tutte le sue carte offensive.