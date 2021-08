Napoli, Spalletti sul mercato: «Se capiterà qualcosa, la società si farà trovare pronta»

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato anche del calciomercato del Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match col Genoa ha parlato anche degli ultimi di calciomercato degli azzurri.

«Per quanto riguarda il mercato, continuo a dire che sarei contento di tenere i giocatori che ho pensato di avere quando ho deciso di venire a Napoli. So che la società è attenta e se capiterà qualcosa per noi si farà trovare pronta».

