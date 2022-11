Napoli da record

Il Napoli chiude il 2022 in casa contro l’Udinese e lo fa centrando l’undicesima vittoria consecutiva, un record per gli azzurri

Il 3-2 contro i friulani fa entrare nella storia dei partenopei la squadra di Spalletti. Mai così nemmeno nell’era di Maradona e meglio di Sarri che conquistò il record di punti in campionato. Sini qui il Napoli ha davvero fatto un campionato a parte e i 41 punti in classifica ne sono la dimostrazione. Ora la sosta e poi di nuovo in campo il 4 gennaio per capire se Spalletti e i suoi ragazzi potranno continuare su questi ritmi.