Il Napoli aggiunge alla lista dei terzini seguiti anche i nomi di Serge Aurier e Kevin Malcuit

Il Napoli continua la sua ricerca di un terzino per rinforzare la fascia difensiva priva ormai di Christian Maggio, trasferitosi al Benevento, e di Faouzi Ghoulam, ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio, i cui tempi di recupero si sono rivelati più lunghi del previsto. La dirigenza, dunque, sta puntando tutto sull’arrivo di un difensore per la fascia che rispetti le caratteristiche richieste dal tecnico Carlo Ancelotti. Nelle scorse settimane, il nome ideale per i partenopei sembrava quello di Santiago Arias che, però, ha deciso di firmare con l’Atletico Madrid. Anche la trattativa per Youssouf Sabaly del Bordeaux è saltata, a causa di un problema al ginocchio del giocatore.

Il Napoli, dunque, oltre ai due nomi già seguiti Darmian e Lainer, sta valutando altri profili che arricchiscono il taccuino di Giuntoli. I giocatori in questione sarebbero: Serge Aurier del Tottenham e Kevin Malcuit del Lille. Tra i profili seguiti, quello in vantaggio sarebbe adesso il franco-marocchino che non ha un ingaggio e un costo del cartellino elevato come quelli di Darmian e Aurier.