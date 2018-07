Calciomercato Napoli, De Laurentiis: «Darmian molto vicino, serve l’ok di Mourinho»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, afferma che la trattativa per Matteo Darmian del Manchester United è ad un buon punto

Arrivano conferme sulla trattativa del Napoli per il laterale difensivo del Manchester United, Matteo Darmian. Nei giorni scorsi lo stesso presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis aveva già ammesso di aver chiesto al club inglese il giocatore finito nel mirino di molte società, tra cui Inter e Juventus. Il patron della squadra partenopea, oggi nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss, ha confermato non solo l’interesse per il giocatore, ma ha confessato che la trattativa sarebbe ad un buon punto e magari presto potrebbe chiudersi portando l’ex Torino alla corte del tecnico Carlo Ancellotti.

La formula scelta dalla dirigenza sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, ed adesso bisognerebbe definire i dettagli con il giocatore che attualmente percepisce 3,5 milioni di euro a stagione, cifra reputata troppo alta per un ingaggio da parte dei partenopei. Adl ha poi spiegato che adesso si aspetta il via libera del tecnico-manager dei Red Devils, José Mourinho, per sbloccare le contrattazioni. Il Napoli, dunque, potrebbe definitivamente abbandonare le piste che portano ai terzini Santiago Arias ed Henrichs per accogliere in squadra Darmian.