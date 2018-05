Napoli, i tifosi organizzano la protesta anti-Juventus

Lo scudetto è lontano dopo l’ultimo weekend infuocato, i tifosi del Napoli non ci stanno: prevista una protesta anti-Juventus al San Paolo in occasione della sfida contro il Torino

La direzione arbitrale di Orsato in Inter-Juventus ha fatto infuriare i tifosi del Napoli, con la formazione di Maurizio Sarri distante quattro punti dalla vetta dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Lo scudetto è sempre più lontano ma le polemiche sui presunti torti subiti non sono destinate a placarsi. Anzi: secondo quanto riporta Il Mattino, è in programma una veemente contestazione…

Il quotidiano riporta la tifoseria organizzata azzurra sta preparando una protesta anti-Juventus al San Paolo in vista della penultima gara casalinga in programma contro il Torino. Attesi allo stadio 50 mila sostenitori azzurri, pronti ad esporre striscioni sugli spalti e ad intornare cori contro gli arbitri, rei di aver favorito la compagine bianconera nell’agguerrita lotta per lo scudetto.