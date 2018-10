Napoli, il presidente dell’Udinese svela: «Azzurri su De Paul e Fofana»

Il numero uno bianconero Soldati avvicina i suoi due gioielli al Napoli di Carlo Ancelotti. Per lo spagnolo pronto un ruolo à la Kakà

Non solo Meret e Karnezis. Il Napoli di Carlo Ancelotti ha fatto spesa a Udine quest’estate per rivoluzionare la porta. Una promessa per il futuro e un buon rincalzo per Ospina per colmare il pesante addio di Pepe Reina direzione Milan. Ma tra l’Udinese e il presidente De Laurentiis i rapporti sono buoni e il numero uno bianconero ha svelato altre due possibili trattative. Queste le parole del presidente Soldati a Radio Crc: «Karnezis è un professionista serio e può senz’altro essere utile alla causa del Napoli. Meret? Adesso abbiamo Scuffet, anche lui un prodotto del nostro settore giovanile. De Paul e Fofana? Non c’è trattativa ma sono richiesti da molti club, Napoli compreso».

De Paul e Fofana sono probabilmente i giocatori più pronti per il grande salto. Per lo spagnolo è la terza stagione all’Udinese e nelle due precedenti era riuscito a firmare 7 gol e 12 assist. Quest’anno dopo 8 partite è già a 4 gol e 2 assist e le sue prestazioni sono di gran lunga migliorate: velocità, tecnica, inserimenti e presenza costante in zona gol. Sarebbe il giocatore perfetto per il rombo che Ancelotti utilizzava ai tempi del Milan, con Kakà a svariare e creare dietro le due punte. Anche Fofana sembra quest’anno in gran forma, specialmente quando Velasquez opta per un centrocampo a 3. Le sue abilità di inserimento da mezz’ala e il suo gran tiro da fuori potrebbero tornare utili per far rifiatare Allan o Zielinski. Di certo, difficilmente l’Udinese si libererà di due tra i suoi migliori giocatori a gennaio, ma i tifosi sono avvertiti: il Napoli potrebbe fare sul serio in estate-