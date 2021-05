Gotti: «Udinese in grande emergenza. Futuro? Non ho ancora deciso»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli

PRESTAZIONE – «Avremmo potuto fare di più, ma in un momento nostro di emergenza fisica abbiamo trovato un grande Napoli. Siamo scesi in campo con molti calciatori acciaccati, non all’altezza della Serie A per la loro condizione fisica. Per questo li ringrazio. Purtroppo sono stati evidenziati tutti i nostri limiti».

NAPOLI – «Sono rimasti freschi sia mentalmente sia fisicamente fino alla fine».

BILANCIO – «Cosa salvo della stagione? La crescita di alcuni giocatori mi dà grande soddisfazione, non dimentichiamo che è uno degli obiettivi del club. Poi, aver superato momenti di grande difficoltà… Al di là degli errori commessi in molte partite, abbiamo giocato belle partite».

FUTURO – «Non ho ancora deciso cosa fare da grande. Parlarne dopo un 5-1… Il mio stato d’animo non è dei migliori per via di una sconfitta pesante, sono estremamente dispiaciuto. È come se parlassi di una materia che non conosco. Se non ci fosse la domenica, il lavoro dell’allenatore sarebbe bellissimo».