Allo Stadio San Paolo, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Udinese si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Napoli Udinese 1-1 MOVIOLA

69′ Miracolo di Ospina – De Paul mette in mezzo per Lasagna che viene favorito da una serie di rimpalli e calcia di potenza: paratona di Ospina

56′ Traversa di Zielinski – Insigne appoggia fuori area per Zielinski che fa partire una violenta conclusione sulla quale Musso tocca e devia sulla traversa

54′ Tiro di Insigne – Il numero 24 azzurro si accentra e fa partire un destro che termina fuori ma non di molto

33′ GOL DEL NAPOLI – Traversone di Insigne, Callejon manca la conclusione in area. Fabian sul secondo palo raccoglie e va al contro-cross: Milik in spaccata spedisce in fondo al sacco

22′ GOL DELL’UDINESE – Nestorovski mette un pallone in mezzo sul quale si avventa De Paul che porta in vantaggio gli ospiti con un diagonale che non lascia scampo a Ospina

8′ Chance per Zielinski – Bella azione del Napoli. Fabian imbuca in area, appoggio per Mertens che fa il velo per l’accorrente Zielinski: il tiro del polacco viene murato da Becao.

Fischio d’inizio – Si gioca

Migliore in campo:

Napoli Udinese 1-1: risultato e tabellino

RETE: 22′ De Paul, 33′ Milik

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka (71′ Demme), Zielinski; Callejon (70′ Politano), Mertens (32′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Malcuit, Allan, Lozano, Elmas, Luperto, Maksimovic, Ghoulam. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ekong, Sema, Ter Avest, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Becao, Milik