Napoli, definito lo staff di Spalletti. Torna il vice di Sarri

Napoli, definito lo staff di Luciano Spalletti per la stagione 2021-22. Torna anche il vice di Maurizio Sarri

Il Napoli ha definito nelle ultime ore lo staff che accompagnerà il nuovo allenatore Luciano Spalletti nella prossima stagione. L’ex tecnico dell’Inter farà affidamento anche a un elemento che è già passato da Napoli in passato.

Si tratta di Francesco Calzona, ex vice allenatore all’epoca di Maurizio Sarri. Il preparatore atletico invece sarà Francesco Sinatti, anche per lui è un ritorno in azzurro. Lo riporta Radio Kiss Kiss.