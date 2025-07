Napoli, Lucca subito protagonista: gol al debutto contro il Catanzaro; a segno anche Raspadori

Il Napoli batte il Catanzaro nella seconda amichevole estiva dopo il passo falso contro l’Arezzo: Lucca subito a segno

Il Napoli di Antonio Conte conquista la sua prima vittoria estiva, riscattando il passo falso contro l’Arezzo con un convincente 2-1 sul Catanzaro. Una prova utile per oliare i meccanismi, soprattutto nel primo tempo, quando i titolari mostrano buona intesa e mettono subito in discesa la partita. A firmare il nuovo inizio è Giacomo Raspadori, che segna il primo gol del pre-campionato azzurro, su assist di David Neres. Pochi minuti dopo, l’altro nuovo volto dell’attacco, Lorenzo Lucca, si guadagna e trasforma il rigore del 2-0. Due segnali importanti in chiave futura.

La squadra parte forte e concreta, imprimendo un ritmo elevato nei primi minuti. Al 5’, Neres aggancia con classe, salta l’uomo e serve Raspadori per l’1-0 facile. Al 7’, Pigliacelli stende Lucca in area: dal dischetto va l’ex Udinese, che non sbaglia. Conte sorride, ma chiede attenzione: il Napoli cala alla distanza e nella ripresa, complice la girandola di cambi, perde un po’ di brillantezza. Undici sostituzioni rivoluzionano l’assetto, e il Catanzaro accorcia con Iemmello, che approfitta di una distrazione difensiva per segnare il definitivo 2-1.

Nel complesso, buone indicazioni per Conte: brillante Neres, positivo l’impatto di Lucca, buona regia di Lobotka. C’è ancora tanto da lavorare, ma l’identità inizia a vedersi.

Napoli–Catanzaro 2-1

Marcatori: 5’ Raspadori (N), 7’ rig. Lucca (N), 48’ Iemmello (C)

Napoli primo tempo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte

Napoli secondo tempo (4-3-3): Contini; Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Vergara, Hasa, Coli Saco; Zanoli, Lukaku, Zerbin

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D’Alessandro, Pompetti, Pontisso, Nuamah; Biasci, Iemmello. All. Aquilani