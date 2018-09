Napoli, Zielinski in dubbio: salta la Fiorentina?

Zielinski in dubbio per Napoli-Fiorentina, il centrocampista partirà dalla panchina ma ci sarà in Champions League

Con molta probabilità Piotr Zielinski non ci sarà in Napoli-Fiorentina del prossimo weekend di Serie A. il motivo è legato alle condizioni fisiche del centrocampista del Napoli, non ancora al top dopo la sosta per le Nazionali impegnate nella Uefa Nations League. Proprio una settimana fa, intanto, Zielinski aveva fatto gol con la sua Polonia nel girone della neonata competizione europea contro l’Italia al Dall’Ara di Bologna, gara poi terminata sul punteggio di 1-1 con il rigore realizzato dall’ex Napoli Jorginho. Zielinski è il capocannoniere del Napoli di questo avvio di campionato, ma con i tanti impegni ravvicinati da qui a metà ottobre il club partenopeo non ha voglia di rischiare sulle sue condizioni fisiche.

Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, Piotr Zielinski rischia di saltare la partita Napoli-Fiorentina e quasi certamente non sarà titolare nella gara del San Paolo contro la formazione allenata da Stefano Pioli. Il centrocampista polacco è rientrato non al meglio dagli impegni con la Nazionale avendo riportato qualche acciacco fisico, in particolare modo un problema alla caviglia che lo aveva già costretto a saltare anche l’amichevole contro l’Irlanda. Nulla di serio circa l’infortunio, ma emerge la volontà del Napoli di preservarlo alla vigilia della prima sfida di Champions League con la Stella Rossa. In caso di forfait, dunque, si prepara l’esordio in Serie A del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz.