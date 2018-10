Napoli, Zielinski sul rinnovo: «Penso troveremo un accordo con la società»

Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski ha parlato delle trattative con la società per il rinnovo del contratto, facendo filtrare ottimismo

Il posticipo della decima giornata offre l’importantissimo match tra Napoli e Roma che si sfidano nel cosiddetto derby del Sole. Prima dell’incontro, rilevante in termini di classica per le due società, arrivano buone notizie per i tifosi partenopei non dal campo. Quest’ultime riguarderebbero la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski, sempre più fondamentale negli schemi dei partenopei e del tecnico Ancelotti. Da mesi la società azzurra lavora per il prolungamento del contratto del polacco, ma ancora non si è giunti ad un’intesa.

Il motivo del mancato accordo sembrerebbe la clausola rescissoria di 65 milioni di euro che il Napoli vorrebbe alzare sino a 120 milioni, cifra ritenuta troppo alta dall’entourage del giocatore. Il giocatore, nonostante l’interesse di diverse società, sembrerebbe intenzionato a rimanere a Napoli, volontà ribadita anche ai microfoni di Polsat Sport: «Gli incontri con la società per il mio rinnovo sono in corso, vediamo cosa succederà. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo accordo».