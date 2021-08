Fiorentina, Nastasic: «Si torna dove si è stati bene. Su Vlahovic via...»

Matija Nastasic è tornato alla Fiorentina: ecco le dichiarazioni del difensore serbo nella consueta conferenza stampa di presentazione

Matija Nastasic ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione: le sue dichiarazioni.

CHE NASTASIC RITROVA LA FIORENTINA – «Voglio ringraziare la società per la fiducia dimostratami. Farò di tutto per portare la Fiorentina dove deve stare. La mia prima esperienza qua è stata bellissima, quando ho saputo della possibilità di tornare l’ho voluta cogliere subito: si vuole sempre tornare dove si è stati bene. Sono pronto. Sto bene, sono pronto. Deciderà il Mister per sabato, tutti dobbiamo essere a disposizione per la Fiorentina».

GLI ALTRI SERBI – «Non ho mai visto la minima idea in Vlahovic e Milenkovic di andare via. Sono forti, non ho dubbi che siano concentrati al 100% sulla Fiorentina, faranno di tutto per riportarci in alto».