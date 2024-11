Nations League, impresa di San Marino: prima vittoria lontano da casa nella storia e promozione

San Marino compie l’impresa e dopo la vittoria di questa sera contro il Lichtenstein vince il suo girone di Nations League e abbandona la Lega D per passare alla C.

San Marino have now won 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 in their entire history, with the wins coming against Liechtenstein, Liechtenstein and… Liechtenstein 🫣🇸🇲 pic.twitter.com/eoNwN4wdRL