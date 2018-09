Nazionale, Federico Bernardeschi parla dell’ambiente azzurro: dalla voglia di rinascita al ct Roberto Mancini

La Nazionale italiana sta attraversando uno dei suoi periodi più bui della storia. Fallita dopo sessant’anni la qualificazione al Mondiale, gli azzurri hanno di recente cominciato la Nations League, collezionando due prove in ombra nel pareggio casalingo contro la Polonia e la sconfitta in Portogallo. Uno degli azzurri destinati a diventare punto fermo della Nazionale del futuro è Federico Bernardeschi, il quale, in un’intervista rilasciata a Rivista Undici ha parlato dell’attuale momento degli azzurri: «Quando si tocca il fondo bisogna prendersi tutti per la mano e risalire. Si deve evitare di criticare un gruppo di giovani dicendo che non sono pronti. Ci vuole anche il tempo per crescere. Roberto Mancini è l’uomo giusto per ripartire. Bisogna dare fiducia al suo lavoro e avere pazienza».

Bernardeschi ha poi parlato di mentalità e del gruppo in Nazionale: «Bisogna prepararsi a vincere per farlo, poi se ci si aspetta subito una squadra che vinca 4-0 nelle prime cinque partite allora c’è qualcosa che non va. C’è da fare un discorso di mentalità che vada nella stessa direzione e sia condiviso dalla la stampa, dai giocatori e gli addetti ai lavori. Questo gruppo vale, ci sono tanti giovani di personalità e prospettiva, è forte e sano per poter ripartire. Ma ricordiamoci di dar loro il tempo di crescere, ci sono passati anche i vari Del Piero, Totti, Maldini…»