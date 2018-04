Ancelotti per l’Italia: pronto un ingaggio faraonico

Carlo Ancelotti è in pole per la panchina della Nazionale: l’ex tecnico del Bayern ha sorpassato Roberto Mancini, pronto un maxi-ingaggio

L’apertura del commissario della FIGC Roberto Fabbricini ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni: Carlo Ancelotti è in pole per la panchina della Nazionale. Sotto contratto fino al 30 giugno 2018 con il Bayern Monaco, il tecnico di Reggiolo ha superato Roberto Mancini e Claudio Ranieri ed è considerato il profilo ideale per ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione a Russia 2018.

Come sottolinea Repubblica, la FIGC è pronta a mettere sul piatto un contratto faraonico: accordo biennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Ma non solo, esaudite alcune richieste dell’allenatore: nello staff il figlio Davide e Andrea Pirlo, che è pronto a vivere una nuova esperienza dopo il ritiro dal calcio giocato. E ancora: non è da escludere un possibile coinvolgimento di Paolo Maldini, fedelissimo di Carletto…