Nazionale: come arrivano i deb di Spalletti?

Diversi i debuttanti nell’Italia del Ct Spalletti: ecco come arrivano all’appuntamento delle due amichevoli con Ecuador e Venezuela

La Nazionale di Spalletti parte per gli Stati Uniti per affrontare Ecuador e Venezuela e il Ct ha convocato 5 giocatori nuovi. Come si sono comportati nell’ultima giornata di campionato? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport e non sono notizie esaltanti.

BELLANOVA – voto 6,5: «Apre il gas un paio di volte nel primo tempo e non lo prendono. Grande attenzione difensiva»

CAMBIASO – voto 6: dopo un brutto primo tempo, «nella ripresa viene fuori con i suoi cross”, due dei quali Vlahovic non riesce a trasformare in rete

LUCCA – voto 5,5: «Duello ad alta quota con Buongiorno. Ha volontà, le dà e le prende, fa ammonire il granata, ma si deve fermare al limite dell’area, tranne che per un tiro».

FOLORUNSHO – voto 5: è il peggiore dei debuttanti: «Può darsi che avverta l’emozione per la “prima” in azzurro, ma non è il solito: non tira, non è duro sui contrasti».

CARNESECCHI – Non è sceso in campo per il rinvio di Atalanta-Fiorentina.