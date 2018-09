Juve furiosa con Brych, Fritz e la Uefa. Pavel Nedved ha atteso l’arbitro nel tunnel dopo la fine del primo tempo

La Juventus aveva chiuso la scorsa edizione della Champions League con l’espulsione di Gigi Buffon e ha aperto il suo cammino nella nuova edizione della Champions con un altro cartellino rosso che ha fatto e farà discutere. L’espulsione di Cristiano Ronaldo fa rumore e ha già fatto il giro del mondo. Primo rosso per CR7 in Champions, alla 154ª presenza. Il calciatore portoghese, dopo un contatto con Murillo, ha messo le mani in testa al difensore colombiano ma Fritz, giudice di porta, ha interpretato quel gesto come una tirata di capelli e l’arbitro Brych ha espulso il numero 7 juventino.

Il cartellino rosso mostrato a Ronaldo non ha impedito alla Juventus di vincere contro il Valencia nell’esordio in Champions League ma la società bianconera, come racconta Marca, non ha gradito. In particolare, Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, presente al Mestalla insieme agli altri dirigenti juventini, è sceso negli spogliatoi a rincuorare Cristiano Ronaldo e anche a dire due paroline all’arbitro Brych. Secondo il quotidiano spagnolo infatti, la Furia Ceca, insieme ad altri due dirigenti, si sarebbe rivolto direttamente a Brych nel tunnel degli spogliatoi, chiedendo spiegazioni sull’accaduto. La squadra degli arbitri però non ha dato alcuna risposta e ha proseguito dritta verso lo stanzino arbitrale presente negli spogliatoi.