Neres Napoli, il brasiliano il ‘nuovo’ Lavezzi? Ci sono delle somiglianze, ma molte differenze. I dettagli!

Neres è diventato in poche settimane uno dei temi più caldi attorno alla squadra di Antonio Conte. Da oggi il gruppo azzurro torna a Castel Volturno per preparare la sfida di campionato contro la Roma, un appuntamento che potrebbe indicare in modo significativo le reali ambizioni Scudetto del Napoli. Le vittorie ottenute contro Atalanta e Qarabag hanno restituito fiducia all’ambiente, ma è soprattutto l’esplosione di David Neres ad aver cambiato la percezione del potenziale offensivo della squadra.

La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al momento dell’esterno brasiliano, sottolineando come Neres abbia trovato nuova linfa proprio grazie al lavoro di Conte. Dopo aver superato la cosiddetta “fase catechistica” imposta dal tecnico leccese, Neres ha iniziato a mostrare tutto il suo talento: dribbling ubriacanti, accelerazioni improvvise, imprevedibilità continua. Le sue ultime prestazioni hanno ricordato a molti tifosi Ezequiel Lavezzi, idolo della prima era De Laurentiis, soprattutto per la capacità di saltare l’uomo con naturalezza e creare superiorità numerica in ogni zona del campo.

Il brasiliano ha inciso sia contro l’Atalanta, con una doppietta, sia in Champions, dove solo un grande intervento del portiere del Qarabag gli ha negato un gol spettacolare in mezza rovesciata. Questo nuovo Neres rappresenta un’arma fondamentale per Conte, soprattutto in un momento in cui Politano aveva accumulato fatica e serviva un’alternativa brillante su quella corsia.

Rispetto al Lavezzi dei tempi d’oro, Neres gioca in modo diverso: l’argentino era più punta, arava il campo intero in combinazione con Hamsik e Cavani. Neres invece si muove come un serpente tra le linee, oscillando da una fascia all’altra e regalando giocate capaci di sorprendere chiunque. Finta, controfinta, ripartenza: un repertorio che fa innamorare i tifosi e mette in crisi le difese avversarie.

In vista della partita contro la Roma, Conte è intenzionato a confermare il 3-4-2-1, con Neres titolare e Lang pronto a essere confermato per la terza gara consecutiva. Politano, però, scalpita: non è escluso che il tecnico valuti anche un 4-4-2 più offensivo, con Neres vicino a Højlund, Lang largo a sinistra e Politano sulla fascia destra. Una soluzione che renderebbe Neres ancora più centrale nello scacchiere tattico.

Tra entusiasmo crescente e responsabilità sempre più pesanti, David Neres si sta prendendo il Napoli. E il suo nome, oggi, è quello che più accende la fantasia dei tifosi partenopei.