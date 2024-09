Nesta Monza: «Avrei FIRMATO PER UN PARI con loro, stiamo MIGLIORANDO, dopo oggi NON PIU’»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo il pareggio ottenuto dai brianzoli in casa contro l’Inter

Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Monza contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Sono contento della prestazione, i ragazzi s’impegnano. Avrei firmato per un pari con l’Inter, ma per come s’era messa c’è un po’ di rammarico. Vedo la squadra migliorare, sono fiducioso».

COME L’AVETE PREPARATA – «Un filo più alta, lavorando bene tra quinto e terzo. A tratti abbiamo anche giocato, un buonissimo risultato».

GOL SUBITO – «Ho visto il gol, anche un po’ casuale. Se il cross non viene deviato, non arriva lì. I ragazzi erano in partita, ho fatto solo due cambi e mi dispiace per chi era in panchina. Talvolta è meglio non muovere, ma magari la prossima farò qualche cambio in più».

PRIMA PUNTA – «Dipende che partita vuoi fare. A noi Djuric dà tanto, ma ci saranno gare in cui metteremo i veloci. Durante la stagione starà a noi sfruttare tutte le armi».