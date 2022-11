Nesti: «Argentina? Una lezione di feroce umiltà, che nessuno si aspettava»

Carlo Nesti, giornalista, ha parlato della sfida persa dall’Argentina contro l’Arabia Saudita. Ecco le dichiarazioni

PAROLE – «L’Arabia Saudita è il secondo Stato al mondo per riserve di petrolio, dopo il Venezuela. Per una volta, l’oro nero del paese è rappresentato da un manipolo di ragazzi, che sono riusciti nel miracolo di battere l’Argentina (36 risultati utili). Lo hanno fatto con lo stoicismo di una crociata, impavidi e intrepidi. Il furore dell’impresa è espresso dalla superiorità agonistica e atletica, senza risparmiare botte da orbi, che avrebbero legittimato almeno un cartellino rosso, invece di 6 gialli. Il gioiello è costituito da un secondo gol, tanto bello da far invidia a Messi: l’esecuzione a giro di Saleh Al Shehri. Troppo molle l’Argentina, imprevedibilmente senza “garra”, per far valere la caratura tecnica. Non sono bastate le reti annullate a raffica, e gli assist di Di Maria, per forzare le tante serrature, davanti alla porta saudita. Una lezione di feroce umiltà, che nessuno si aspettava».