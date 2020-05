Nestorovski: «Volevo venire fortemente all’Udinese. Ripresa? Saremo pronti»

Ilija Nestorovski ha parlato nel corso di una diretta Instagram organizzata da Udinese Tv. Queste le parole dell’attaccante

RIPRESA – «La priorità in questo periodo è la salute. Per il resto si vedrà, leggiamo ogni giorno notizie sull’eventuale ripresa degli allenamenti e le leggiamo sui giornali ma speriamo questa situazione finisca presto perché la salute è al primo posto. Se, poi, si tornerà a giocare noi saremo pronti e continuiamo ad allenarci in casa per farci trovare preparati. Mi manca la vita normale in cui possiamo allenarci, scherzare in spogliatoio con i compagni oppure uscire per un caffè con mia moglie, la mia famiglia e gli amici.»

UDINESE – «Volevo assolutamente venire all’Udinese, conoscendo l’importanza e l’organizzazione della società. Questa squadra è forte e giochiamo un buon calcio: se la stagione finirà vogliamo concluderla al meglio, se non sarà possibile l’anno prossimo vogliamo lottare per qualcosa di importante e non giocare soltanto per la salvezza dimostrando la nostra forza. Mister Gotti è molto bravo, tutti noi ci troviamo molto bene con lui e il suo staff».