Neto, stilettate alla Juventus: «Lì non giocavo, avevo perso la felicità»

Le due stagioni di Neto alla Juventus non sono un ricordo felicissimo per l’attuale portiere del Valencia. Da eterno secondo di Buffon aveva perso anche il posto in Nazionale

Norberto Neto si toglie alcuni sassolini dalla scarpa nei confronti della Juventus e della gestione avuta dai bianconeri nei confronti del dualismo con Buffon nelle due stagioni in cui l’ex Fiorentina è rimasto a Torino. Vittorie e trofei, con la delusione cocente di Cardiff, ma solo ventidue presenze nel corso delle due stagioni. Neto voleva di più, come ha rivelato dopo tanti mesi di distanza nell’intervista concessa a Marca: «Quando passi due stagioni senza giocare ti rimane troppo tempo per pensare. Io l’ho fatto e sapevo cosa volevo».

Neto prosegue nelle dichiarazioni: «Sono molto contento adesso al Valencia, qui ho trovato nuovamente la gioia dopo due anni in cui non ero contento di quello che stavo facendo. Alla Juventus non mi sentivo a mio agio, volevo scrivere la mia storia e avevo bisogno di un posto che mi permettesse di farlo. Qui, invece, ho sentito amore, passione e fiducia. E così è più facile per un calciatore mostrare tutto il suo potenziale. Alla Juventus non giocavo, addirittura avevo perso anche la Nazionale, perché era normale non puntare su uno come me che non giocava. Ho perso quel treno, ma adesso ci sono e spero in un posto nel prossimo Mondiale».