Neymar Santos, non è finita! Il brasiliano rinnova il contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2026: l’annuncio del club e i dettagli sul rinnovo

Neymar Santos, non è finita! Il talento brasiliano rinnova con il club paulista: arriva il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2026

Prosegue il matrimonio tra Neymar e il Santos. Il club paulista ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del fuoriclasse brasiliano, confermando la volontà reciproca di continuare il percorso iniziato con il ritorno dell’attaccante in patria.

L’accordo precedente sarebbe scaduto il 10 giugno 2026, ma le parti hanno deciso di ridisegnare i termini dell’intesa: la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre, permettendo a Neymar di proseguire la sua esperienza con il club che lo ha lanciato nel calcio internazionale.

Un segnale forte da parte del Santos, che punta ancora sul talento e sul carisma del suo giocatore simbolo, e dello stesso Neymar, intenzionato a dare continuità al proprio progetto tecnico e personale in Brasile.

