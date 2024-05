Niang, altro INCIDENTE stradale a Empoli: le condizioni

Mbaye Niang è fortunatamente uscito illeso da un incidente stradale: non è la prima volta che succede da quando è a Empoli

Sono passati poco più di due mesi dall’ultimo incidente stradale di Mbaye Niang. Ieri sera, l’attaccante dell’Empoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme ad un’altra persona, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Per fortuna solo uno spavento per Niang, uscito illeso. Come detto, era già capitato il 20 sempre sul suo Mercedes. Ulteriori aggiornamenti ci saranno nel corso delle prossime ore per capire la dinamica.