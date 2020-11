Nicchi: «Arbitri felici del VAR. Errori in Serie A? Solo un paio»

Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato a margine del Consiglio Federale: le sue dichiarazioni

Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato a margine del Consiglio Federale andato in scena questa mattina.

ROCCHI – «Abbiamo creato un nuovo ruolo che è stato affidato a Rocchi per andare a spiegare, non più ipoteticamente ma a domicilio dalle squadre, l’applicazione della VAR, quello che può determinare incomprensioni. È un nuovo metodo che sta già portando grandi benefici».

VAR – «Oggi gli arbitri sono entusiasti del VAR. Ormai di fuorigioco e gol-non gol non si parla più, il protocollo non solo viene applicato in modo puntuale e preciso ma ha avuto anche delle precisazioni che hanno portato ad agire in modo migliore».

ERRORI ARBITRALI – «Siamo di fronte a un paio di errori arbitrali che ci possono stare. Gli arbitri stanno svolgendo un grande lavoro per il calcio facendosi trovare pronti anche in situazioni molto delicate e pericolose come quelle sanitarie di oggi».