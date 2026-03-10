Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone…

Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate dal prestito all’Atletico Madrid! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, la volontà di Simeone

La Juventus osserva con grande attenzione l’evoluzione del futuro di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino attualmente in prestito all’Atletico Madrid. Le ultime prestazioni del sudamericano, e in particolare la prova di alto livello offerta al Metropolitano, hanno riacceso i riflettori attorno a un possibile ritorno in bianconero. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il nome dell’argentino continua a essere considerato con interesse anche in ottica futura, soprattutto per le caratteristiche tecniche che potrebbero renderlo prezioso nello scacchiere della Juventus.

In questo quadro, Luciano Spalletti, allenatore bianconero, vedrebbe in Nico Gonzalez un profilo ideale per il proprio sistema di gioco. L’idea sarebbe quella di poter contare su un giocatore capace di dare qualità, strappi e imprevedibilità sugli esterni, magari ricomponendo anche l’intesa con Francisco Conceiçao, ala portoghese già apprezzata per dinamismo e uno contro uno.

Le clausole con l’Atletico tengono tutto in sospeso

Il futuro dell’argentino dipende però da parametri contrattuali molto precisi. Sempre secondo Il Corriere dello Sport, l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro scatterà soltanto se il calciatore raggiungerà 20 presenze in Liga da almeno 45 minuti. Al momento, Nico Gonzalez è fermo a 13 apparizioni utili su 19 gare disponibili.

Questo significa che, nelle ultime 10 giornate di campionato, dovrà collezionare altre 7 presenze con quel minutaggio minimo per far scattare automaticamente l’acquisto definitivo da parte del club spagnolo. In caso contrario, il ritorno alla Continassa diventerebbe un’ipotesi concreta e la Juventus si ritroverebbe nuovamente in casa un giocatore di valore da valutare con attenzione.

Spalletti lo stima, ma i conti restano decisivi

L’eventuale rientro dell’attaccante argentino potrebbe trasformarsi in una soluzione importante anche sul piano tecnico, soprattutto se in estate dovessero esserci uscite nel reparto offensivo, come quella possibile di Edon Zhegrova, esterno kosovaro accostato al club bianconero in varie fasi di mercato.

Resta però centrale il tema economico. Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, spingerebbe per trattenere Nico Gonzalez, ma la dirigenza spagnola potrebbe anche tentare una trattativa al ribasso nel caso in cui l’obbligo non scattasse. La Juventus, da parte sua, valuta ogni scenario con prudenza, cercando di capire se il possibile ritorno dell’argentino possa davvero rappresentare un vantaggio tecnico e finanziario.

Per la società bianconera, la priorità resta costruire una rosa profonda e competitiva, con almeno due soluzioni affidabili per ogni ruolo offensivo. In questo senso, il futuro di Nico Gonzalez resta ancora tutto da scrivere.