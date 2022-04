Nicola: «La piazza inizia a immedesimarsi di più in questa squadra»

Le parole del tecnico della Salernitana in seguito alla vittoria importante per la salvezza contro l’Udinese

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Salernitana sull’Udinese. Ecco le sue parole:

«Una gara diversa rispetto a quella con la Sampdoria, l’Udinese per risultati era sesta nel girone di ritorno. Ne sono rimasti pochi rispetto a quando c’ero io ma conosco il valore della squadra, era difficile partire forti. Ho chiesto ai ragazzi di gestirla più in ampiezza e più di catena, senza forzare troppo sulla verticalità perchè l’Udinese sa chiuderti e sa pressarti. Questo è il calcio, raccogli magari le cose quando meno te lo aspetti. Vedo che la piazza inizia a immedesimarsi di più in questa squadra».



«Non abbiamo pensato a quando ci saranno i recuperi o le altre partite, semplicemente ci adattiamo alle varie situazioni. La squadra non si fa troppi problemi, ma sa che deve fare qualcosa di straordinario. Tra pochi giorni affronteremo una squadra molto qualitativa, quindi non possiamo che lavorare e adattarci velocemente. Come fatto questa mattina, dovevamo fare il risveglio muscolare in una palestra troppo piccola, quindi abbiamo preferito fare un allenamento in piazza, devo dire ben pensata».