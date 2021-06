Italia, Nicolato: «Mancini mi inorgoglisce. Scamacca e Raspadori...»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini e del lavoro con i giovani. Le sue parole

Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ITALIA – «Mancini dà molto valore al lavoro del club Italia. Se da una parte dal mio punto di vista può essere motivo di difficoltà, dall’altro è un motivo d’orgoglio. Scamacca e Raspadori? Sono bravi e hanno caratteristiche diverse tra di loro, nei prossimi 10 anni si ritaglieranno un posto importante nel nostro calcio».

ZANIOLO – «La prima convocazione l’ha avuta con me in Under 18, ha fatto vedere il suo grande talento, peccato per gli infortuni ma saprà riprendersi diventando uno dei grandi del calcio internazionale».