Norvegia Italia 3-0, Coppola commenta l’esordio amaro: «Lo immaginavo diverso. Un risultato del genere non può succedere»

Norvegia Italia 3-0, Coppola commenta l’esordio amaro. Le dichiarazioni a Sky Sport e Rai Sport del difensore dell’Hellas Verona

ll difensore dell’Italia Diego Coppola ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, valso il suo esordio con la nazionale.

Un risultato scoraggiante per gli Azzurri, alla loro peggior sconfitta nella competizione e al primo match di un girone che vede la Norvegia prendere il largo a 9 punti.

DICHIARAZIONI – «Immaginavo un esordio diverso, mi dispiace perché il 3-0 è veramente un risultato pessimo per noi, ma il campo ha mostrato questo. Abbiamo interpretato male la partita e preso gol su errori banali. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida».

PRIMO TIRO IN PORTA AL 91′ – «Non ce la immaginavamo così, ma così è andata. Adesso dobbiamo analizzarla, dispiace per la squadra e per tutti gli italiani perché perdere 3-0 in Norvegia non può succedere».

Il difensore dell’Hellas Verona si è poi fermato anche ai microfoni di Rai Sport.

SI E’ FATTO RISPETTARE – «Non so se sono stato il migliore in campo, sul 3-0 ci sono anche le mie colpe. Partita interpretata male, primo tiro arrivato all’80’. Di spiace per il popolo italiano, pensiamo alla prossima».

COSA NON E’ ANDATO – «Abbiamo sbagliato passaggi anche semplici, sui quali hanno fatto ripartenze. Dovevamo interpretarla in modo diverso».

NORVEGIA – «Guardando i giocatori, non si può dire che la Norvegia sia più forte. Sul campo però poi bisogna dimostrare, al di là dei nomi»

COSA NON HA FUNZIONATO – «Abbiamo fatto scelte sbagliate sui gol presi. Io mi prendo le mie parti, potevo fare meglio. Sapevamo che sarebbe stata così, ma abbiamo sbagliato».

MANCATA COMUNICAZIONE – «Assolutamente, i gol sono tutti simili e vengono tutti da inserimenti. Dovevamo fare di più».