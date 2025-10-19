Nottingham Forest, le ultime sulla panchina dopo l’esonero di Postecoglu. Ecco chi dovrebbe subentrare come allenatore del club di Premier League

Il Nottingham Forest ha scelto: il futuro della panchina, dopo una riflessione rapida e intensa, dovrebbe essere affidato a Sean Dyche. La trattativa tra l’esperto allenatore inglese e il club sarebbe già in fase avanzata, segno della volontà del proprietario, Evangelos Marinakis, di agire con decisione.

Marinakis è intenzionato a muoversi rapidamente per trovare un sostituto dopo gli ultimi eventi turbolenti. Il precedente tecnico, il greco-australiano Ange Postecoglou, è stato infatti esonerato sabato, appena 18 minuti dopo la disastrosa sconfitta casalinga per 3-0 contro il Chelsea. Un tempismo brutale che ha immediatamente aperto la corsa alla successione, con Dyche che si prepara a un ritorno in Premier League per diventare il terzo allenatore stagionale del Forest.

Secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports, il 54enne Dyche è balzato in cima alla lista dei desideri di Marinakis. L’allenatore inglese è senza lavoro da quando è stato licenziato dall’Everton lo scorso gennaio, un fattore che lo rende immediatamente disponibile e appetibile.

Nella corsa alla panchina, Dyche sembra aver superato una concorrenza che includeva nomi a sorpresa, su tutti quello di Roberto Mancini. L’ex Commissario Tecnico dell’Italia, vincitore di Euro 2020 e della Premier League 2011/12 con il Manchester City, era emerso come un candidato di prestigio. Tuttavia, la sua recente e breve esperienza alla guida della Nazionale saudita e il fatto di non allenare una squadra di club dal 2018, hanno evidentemente pesato sulle valutazioni, favorendo il profilo di Dyche, più avvezzo alle battaglie della Premier League.

Dalla lista dei candidati sono stati esclusi anche altri nomi di rilievo come Luciano Spalletti e Pedro Martins. Un’altra pista valutata, quella che portava a Marco Silva del Fulham, si è rivelata impraticabile a causa della clausola rescissoria da 8 milioni di sterline presente nel suo contratto.

Per Dyche si tratterebbe di un ritorno particolare: sebbene non abbia mai giocato in prima squadra, ha trascorso diversi anni nelle giovanili del Forest, prima di lasciare il club nel 1990 per intraprendere la sua carriera professionistica nei campionati minori.

Leggi anche: Marsiglia primo in Ligue 1: Greenwood devastante e De Zerbi gode