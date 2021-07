Numeri maglia away Juve: c’è il 3 di Chiellini. Rinnovo imminente?

La Juve ha svelato i numeri delle maglie in commercio presso lo store. C’è anche quella di Giorgio Chiellini

La Juve ha svelato i numeri delle nuove maglie away per la stagione 2021/22 dei giocatori di movimento messe già in commercio sullo store online ufficiale. Tra questi ci sono i giocatori rientrati dai prestiti come De Sciglio (2), Pellegrini (17), Pjaca (20) e Rugani (24).

E soprattutto c’è la maglia numero 3 del capitano Giorgio Chiellini, attualmente svincolato. Che sia un indizio chiaro sul rinnovo ormai imminente con la Juve?

TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM