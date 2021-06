Nuno Espirito Santo prossimo allenatore del Tottenham? Paratici lo cercò già alla Juve

Nuno Espirito Santo è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Tottenham: Paratici lo cercò già alla Juve

Dopo un casting interminabile sembra che la dirigenza del Tottenham si sia decisa: Nuno Espirito Santo sarà il nuovo allenatore degli Spurs. Come riporta Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti stanno portando alla fumata bianca e l’allenatore portoghese avrebbe chiesto Koundé come primo rinforzo per la sua squadra.

C’è un retroscena legato all’ex tecnico del Wolverhampton. Fabio Paratici, attuale dirigente del Tottenham, voleva portare Espirito Santo alla Juventus per sostituire Maurizio Sarri: i bianconeri poi virarono su Andrea Pirlo.