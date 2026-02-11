Nuovo allenatore Marsiglia: chi sarà il sostituto di De Zerbi? Un nome in pole position, è appena stato…’esonerato’!

Nuovo allenatore Marsiglia: il nome in pole position per sostituire Roberto De Zerbi dopo la sua risoluzione consensuale

Il calcio francese è scosso da un improvviso valzer di panchine che coinvolge uno dei club più caldi d’Europa. L’avventura di Roberto De Zerbi alla guida dell’Olympique Marsiglia è giunta al capolinea. Il tecnico bresciano ha interrotto il suo rapporto con il club provenzale. La formula scelta è quella della risoluzione consensuale: una decisione che certifica la fine del progetto tecnico.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Caccia al successore: spunta un ex capitano

Con la panchina del Vélodrome vacante, la dirigenza dell’OM (guidata da Pablo Longoria e Mehdi Benatia) è già al lavoro per trovare un sostituto in tempi record. Secondo quanto riportato dall’autorevole portale francese Footmercato, il nome in cima alla lista dei candidati è una vecchia conoscenza del pubblico marsigliese: Habib Beye. Ex difensore roccioso e carismatico, Beye ha indossato la fascia di capitano dell’OM nei primi anni 2000, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi per la sua grinta e attaccamento alla maglia. Oggi allenatore emergente, Beye rappresenta la scelta “identitaria” per ricompattare l’ambiente.

L’incredibile incrocio di mercato

Ciò che rende la notizia ancor più clamorosa è la tempistica. Habib Beye, infatti, è attualmente libero, ma solo da pochissime ore. Il tecnico senegalese è stato esonerato appena due giorni fa dal Rennes, a causa di una serie di risultati negativi. Il calcio, con le sue ironie, potrebbe offrire a Beye un’occasione di riscatto immediata e prestigiosa: passare dall’esonero in Bretagna alla panchina della squadra del suo cuore nel giro di 72 ore.

De Zerbi, quale futuro?

Mentre Marsiglia si prepara ad accogliere (forse) il suo ex capitano, resta da capire il futuro di De Zerbi. Il tecnico italiano, libero da vincoli contrattuali, torna ad essere uno dei nomi più ambiti sul mercato internazionale, con diverse panchine in Serie A e Premier League che potrebbero presto liberarsi in vista della prossima stagione.