De Zerbi Marsiglia, è finita! Accordo per la rescissione consensuale, il comunicato del club

De Zerbi Marsiglia, è finita: accordo per la rescissione consensuale e comunicato ufficiale. Tutti i dettagli

Il rapporto tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi è giunto al capolinea. Club e allenatore hanno trovato un’intesa per una risoluzione consensuale del contratto, constatando che non esistevano più le condizioni per proseguire insieme.

Dopo un anno e sette mesi, le strade dell’allenatore italiano e della società francese si separano. Ora il Marsiglia è chiamato a scegliere il suo prossimo tecnico, mentre De Zerbi valuterà le opportunità per la sua nuova avventura in panchina.

COMUNICATO – “L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione.

Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione.

L’Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25.

Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera.”