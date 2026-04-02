Nuovo ct Italia, anche Mourinho tra i candidati per il post Gattuso? L’incredibile scenario per il futuro della panchina della Nazionale

Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia appare ormai segnato. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il commissario tecnico non sarà più il selezionatore azzurro dopo il fallimento nella corsa ai Mondiali 2026 e lascerà il ruolo insieme a Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione. La decisione non è stata ancora formalizzata ufficialmente, ma il quadro che emerge è ormai molto chiaro.

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Con l’uscita di scena di Gattuso, è già partito il casting per il nuovo ct. Sempre secondo Sky Sport, i due nomi che al momento vengono considerati le idee più forti sono Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Si tratta di due profili di primissimo piano, ritenuti adatti a gestire una fase di ricostruzione tecnica e mentale della Nazionale dopo un’altra delusione pesantissima.

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Il quadro, però, non è univoco. Il Corriere dello Sport propone infatti una lettura in parte diversa e rilancia anche la candidatura di Roberto Mancini, già ct campione d’Europa con l’Italia. Nello stesso ragionamento, il quotidiano inserisce pure José Mourinho tra le suggestioni che circolano attorno alla panchina azzurra, pur in uno scenario ancora molto fluido e legato anche ai futuri equilibri federali. Sempre il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che Allegri sarebbe il profilo preferito, ma tutto dipenderà dalle condizioni concrete per arrivare a una scelta definitiva.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma che il testa a testa principale, allo stato attuale, porta soprattutto verso Mancini e Conte, ma aggiunge una suggestione di enorme fascino internazionale: Pep Guardiola. La rosea lo presenta come un nome top, più da sogno che da pista avanzata, ma comunque entrato nel dibattito di queste ore sulla rifondazione azzurra.

Infine, Tuttosport allarga ulteriormente il ventaglio delle possibilità e inserisce nella lista anche Maurizio Sarri, parlando di una corsa che resta aperta e inevitabilmente collegata anche al futuro della FIGC. In questo momento, dunque, la sola certezza è che per l’Italia sta per cominciare un nuovo ciclo.