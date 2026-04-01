Nuovo ct Italia: si apre il post Gattuso! Tornano d’attualità due nomi clamorosi! E c’è anche una suggestione…

Nuovo ct Italia, scenario in evoluzione: Gattuso in uscita, due big tornano in corsa e c’è un’idea a sorpresa! Le ultimissime

La delusione per l’ennesima mancata qualificazione mondiale continua a pesare e il rischio è quello di restare immobili davanti a una ferita ancora aperta. L’Italia tornerà in campo solo a fine stagione e limitarsi a un paio di amichevoli senza valore sarebbe un’occasione sprecata: servono idee e un progetto che trasformi anche date apparentemente marginali in un’opportunità di ripartenza.

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In questo quadro, la permanenza di Rino Gattuso sulla panchina azzurra appare sempre meno probabile. La sua storia parla di scelte coerenti: quando non ha centrato gli obiettivi, ha sempre preferito farsi da parte. Gravina gli ha chiesto di restare, ma il silenzio di Ringhio è già un indizio. È possibile che sia lui stesso a rinunciare prima che il Consiglio Federale discuta un eventuale rinnovo, aprendo così una finestra temporale per individuare il successore.

Tra i nomi sul tavolo, secondo Sportmediaset, Roberto Mancini resta una pista concreta: i rapporti si sono ricuciti e il suo contratto con l’Al-Sadd è a breve termine, in attesa di un ritorno in Italia. Rimane anche la suggestione Antonio Conte, il cui futuro al Napoli è incerto e che potrebbe valutare un incarico meno logorante, sebbene l’ingaggio rappresenti un ostacolo. Più defilate le ipotesi interne: Silvio Baldini, stimato in Federazione, sta però guidando un’Under 21 nel pieno del ciclo; mentre tra i campioni del 2006 torna ciclicamente il nome di Fabio Cannavaro, destinato comunque a vivere il Mondiale da protagonista… con l’Uzbekistan, qualificato al contrario dell’Italia.