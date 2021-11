Nuovo San Siro, Christillin: «I bilanci di Inter e Milan non sono fiorenti»

Evelina Christillin ha parlato del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, sollevando alcuni dubbi

Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA, intervenuta al convegno della RCS Academy ha sollevato alcuni dubbi sul nuovo stadio di Inter e Milan.

GARANZIE STADIO – «Finita la campagna elettorale mi pare che il sindaco Sala abbia dato il permesso per il nuovo stadio, è chiaro che servono garanzie precise perché a guardare i bilanci soprattutto l’Inter ma anche il Milan non sono fiorenti. In generale la situazione infrastrutturale deve essere compliant agli standard richiesti se vogliamo candidarci per Euro 2028».