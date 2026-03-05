Nuovo stadio Flaminio, il progetto della Lazio accelera: struttura dei fondi e investimenti nel dettaglio

Nuovo Stadio Flaminio, il progetto della Lazio adesso fa sul serio: investimenti e fondi entrano nella fase decisiva

Il progetto di riqualificazione del Flaminio e la costruzione del nuovo stadio della Lazio stanno entrando nella fase decisiva, sostenuti da un forte contributo di banche e fondi. Sono già stati garantiti 284 milioni di euro, pari al 59,17% dell’investimento complessivo, provenienti da investitori istituzionali e coordinati dallo studio Fiori, incaricato di seguire l’intera operazione . Il costo totale dell’intervento ammonta a 480 milioni di euro, mentre la parte restante sarà gestita tramite una Newco che nascerà dopo il via libera del Campidoglio: avrà un capitale di circa 10 milioni e un finanziamento dei soci tra 75 e 80 milioni, con fondi da erogare entro il 2027 e un rimborso previsto tra il 2086 e il 2114 . Nonostante gli eventi extra‑sportivi non rappresentino una voce determinante nei primi anni, il piano prevede comunque 37,5 milioni di ricavi nel primo esercizio, con un contributo limitato da convegni e concerti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il prossimo passaggio formale sarà la Conferenza dei Servizi, necessaria per ottenere l’autorizzazione definitiva. Una volta approvato il progetto, l’avvio dei lavori è previsto nel primo semestre del 2027, con conclusione stimata per l’inizio del 2031, così da rendere l’impianto disponibile in vista degli Europei 2032 ospitati da Italia e Turchia. Durante la fase di costruzione saranno impiegate circa 500 persone, confermando la portata dell’intervento e il suo impatto sul territorio. Parallelamente, il progetto punta a trasformare il Flaminio in un’infrastruttura moderna e multifunzionale, mantenendo però il rispetto per la struttura storica originaria di Pier Luigi Nervi, come già illustrato nelle linee guida architettoniche presentate dal club.

Una parte significativa dell’investimento — circa il 25% del totale — sarà destinata alla riqualificazione urbanistica del quartiere. Tra gli interventi previsti figurano una ZTL attiva nei giorni di gara, la ristrutturazione del ponte Bailey per migliorare il collegamento con Tor di Quinto, una nuova illuminazione con 1.200 pali, un incremento del 30% delle aree verdi e la rigenerazione delle zone degradate, come l’area sotto il viadotto di viale Francia. Sul fronte della mobilità, il piano punta a potenziare il trasporto pubblico e prevede anche una nuova fermata dedicata al Flaminio, con l’obiettivo di integrare lo stadio nel tessuto urbano in modo più efficiente e sostenibile.