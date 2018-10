Ecco il nuovo Vieri: «Non vedo l’ora che nasca mia figlia. Nozze? No problem»

Christian Vieri, ospite a Verissimo, si è raccontato a 360° gradi nel salotto di Canale 5

Ospite nel salotto televisivo più importante d’Italia, Christian Vieri si è raccontato a 360° a Verissimo, iniziando dalla nascita imminente della figlia avuta con Costanza Caracciolo: «Non vedo l’ora che nasca mia figlia, manca un mese e sto impazzendo. Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un’esperienza forte ma voglio essere lì» Intervistato dalla padrone di casa, Silvia Toffanin, Bobo-gol ha raccontato anche lo splendido rapporto con i suoi genitori: «Sono sempre stato molto mammone, quando sono venuto in Italia scrivevo a mia madre un sacco di lettere che lei tiene ancora nel portafoglio. Mio padre invece parlava poco, ma mi ha sempre sostenuto. Non me l’ha mai detto, ma so che è orgoglioso di me. Mi faceva solo due o tre appunti la domenica sera e quando non diceva nulla ero contento. I miei genitori sono molto aperti, non tutti mi avrebbero dato l’ok per andare dall’altra parte del mondo». Ma la figura più importante all’inizio della carriera di Christian è stato il nonno Enzo: «Mio nonno era follemente innamorato di me. Mi portava ai provini, in giro, dappertutto. È stato il mio primo tifoso, ha creduto in me da subito».

Ai successi sul campo ultimamente, si sono aggiunti anche quelli nella vita privata grazie alla fidanzata Costanza Caracciolo che presto lo renderà padre (per la prima volta) di una bambina: «Tutta la famiglia è impazzita quando ha saputo della dolce attesa. Costanza è la numero uno, la conosco da 15 anni ma solo un anno e mezzo fa ho iniziato a scriverle dandole i voti su come si vestiva. Poi, ci siamo visti a Roma e abbiamo iniziato a frequentarci. Ora aspettiamo una bimba».