Oddo avvisa: «Nella final eight può succedere di tutto»

Massimo Oddo, ex giocatore che ha alzato la Champions League nel 2007, racconta come potrebbe essere la final eight

In carriera Massimo Oddo ha alzato la Champions League del 2007 con il Milan: oggi, l’ex calciatore, dice la sua su quella che sarà la nuova formula del torneo con la final eight. Le parole su La Gazzetta dello Sport.

«Può succedere di tutto? È vero perché qualunque episodio può cambiare una partita. E c’è poco tempo per recuperare. Però il Barcellona avrà sempre la rosa più lunga dell’Atalanta, ad esempio. Sarà complicata per tutti la gestione di tre impegni ravvicinati a fine stagione e dopo i mesi di sospensione per il Coronavirus».