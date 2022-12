Olanda Argentina, l’assist di Messi fa impazzire Adani: «Dio lo benedica, questo è futbol»

Olanda Argentina, l’assist di Lionel Messi per il gol di Nahuel Molina fa impazzire nuovamente Adani in telecronaca

Naheul Molina ha sbloccato il risultato in Olanda-Argentina, segnando così il suo primo gol in un Mondiale.

L’attenzione si è però spostata sulla telecronaca della Rai, lì dove Lele Adani è letteralmente impazzito per l’assist di Messi. Elogio per la giocata del numero 10 argentino, del quale il telecronista ha sottolineato la qualità della giocata in modo molto eccentrico, prima di pronunciare la frase: «Dio lo benedica, questo è il futbol», che sta facendo discutere sui social.